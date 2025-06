Gravina avvia le consultazioni comincia da Buffon Spalletti in bilico Gazzetta

In un clima di incertezza calcistica, Gravina avvia le consultazioni, partendo da Buffon, mentre Spalletti si trova in bilico. La crisi di governo del calcio italiano si fa sempre più concreta, e l’attenzione si concentra sui dilemmi che coinvolgono il futuro della Nazionale. Con un martedì decisivo alle porte, il rapporto tra Federazione e allenatore si svela come una partita ancora tutta da giocare, tra speranze e dubbi che crescono di ora in ora.

. La crisi di governo è ufficialmente aperta. Lo si deduce leggendo l’apertura della Gazzetta dello Sport edizione on line. Il titolo del pezzo di Elisabetta Esposito è: “Italia, martedì incontro tra Gravina e Spalletti. Crescono i dubbi sul ct” La Gazzetta scrive: Il problema non è aver perso con la Norvegia, ma come questa sconfitta sia arrivata. È soprattutto questo aspetto ad aver agitato la notte del presidente federale Gabriele Gravina. (.) Il numero uno della Figc già oggi a Coverciano inizierà a valutare la situazione con chi è più vicino alla nostra Nazionale, come ad esempio Buffon. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gravina avvia le consultazioni, comincia da Buffon. Spalletti in bilico (Gazzetta)

