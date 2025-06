Grave incidente sulla SS73 tra Pieve al Toppo e Ripa dell’Olmo | due donne ferite

Un grave incidente sulla SS73 tra Pieve al Toppo e Ripa dell’Olmo ha coinvolto due auto, lasciando due donne ferite in modo serio. L’intervento tempestivo dei soccorritori della ASL Toscana Sud Est è stato immediato, con ambulanze, un’auto infermierizzata e l’elicottero di emergenza giunti sul luogo. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità lavorano per chiarire le cause dello scontro e garantire la sicurezza stradale.

È stato attivato alle ore 15:11 il 118 della ASL Toscana Sud Est per un grave incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 73, nel tratto compreso tra Pieve al Toppo e Ripa dell’Olmo, nel Comune di Civitella in Valdichiana. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Bianca di Monte San Savino e di Arezzo, un’auto infermierizzata da Arezzo, l’elisoccorso Pegaso 3, oltre ai Vigili del Fuoco. Una donna di 50 anni è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale di Careggi, a Firenze. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Grave incidente sulla SS73 tra Pieve al Toppo e Ripa dell’Olmo: due donne ferite

