Grave incidente a Terranova Bracciolini | motociclista trasportato in codice 3 a Careggi

Un grave incidente stradale a Terranova Bracciolini ha mobilitato immediatamente il servizio di emergenza 118, che ha inviato diversi mezzi di soccorso, tra cui un elicottero Pegaso 3. Coinvolto un motociclista di 57 anni, le cui condizioni sono apparse critiche e hanno richiesto un rapido trasferimento in codice 3 all’ospedale di Careggi. La scena è ancora sotto osservazione mentre gli uomini delle forze dell’ordine indagano sulle cause.

È stato attivato alle ore 17:40 il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto nel comune di Terranova Bracciolini, in località Penna. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori con l'automedica della Gruccia, un'ambulanza della Misericordia di Cavriglia e l'elisoccorso Pegaso 3. A rimanere coinvolto nell'incidente è stato un motociclista di 57 anni, le cui condizioni hanno richiesto il trasporto in codice 3 all'Ospedale di Careggi a Firenze.