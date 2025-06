Grave incidente a Ostra | scontro tra auto e camion una donna in condizioni critiche

Un violento scontro tra auto e camion a Ostra scuote la comunità locale. La scena, drammatica, ha visto i vigili del fuoco intervenire con urgenza per estrarre una donna dalle lamiere, in condizioni critiche. L’incidente di via Belvedere Ostrense ha suscitato grande preoccupazione e attenzione. Rimanete aggiornati su questa vicenda, perché la nostra priorità è informarvi tempestivamente su ogni evoluzione.

Violento impatto in via Belvedere Ostrense. Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio poco prima delle 14:00 a Ostra, lungo via Belvedere Ostrense. Nello scontro sono stati coinvolti un'autovettura e un autocarro adibito al trasporto di ghiaia. Estratta dalle lamiere con cesoie idrauliche. I vigili del fuoco di Senigallia sono intervenuti prontamente e, utilizzando cesoie idrauliche, sono riusciti a liberare la conducente dell'auto, rimasta incastrata tra le lamiere a causa dell'impatto. Trasportata in elicottero all'ospedale di Torrette. La donna, dopo essere stata affidata al personale sanitario del 118, è stata trasportata in elicottero all'ospedale regionale di Torrette.

In questa notizia si parla di: Grave Incidente Ostra Scontro

