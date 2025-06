Grave incidente a Galliate ferito un bambino di 4 anni

Un grave incidente scuote Galliate: un bambino di appena 4 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un escavatore in via Buonarroti. L’episodio, avvenuto oggi, sabato 7 giugno, ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per soccorrerlo e stabilire le cause dell’accaduto. La vicenda mette ancora una volta in evidenza l’importanza della sicurezza nei cantieri e nelle aree di lavoro.

Grave incidente a Galliate, dove un bambino di 4 anni è rimasto ferito. É successo oggi, sabato 7 giugno, nella zona di via Buonarroti, dove secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato travolto da un escavatore sul quale si trovava. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Grave incidente a Galliate, ferito un bambino di 4 anni

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Grave Incidente Galliate Ferito

Grave incidente sull’A7: motociclista sbalzata nella carreggiata opposta, è in codice rosso - Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente ha sconvolto l'A7, dove una motociclista è stata sbalzata nella carreggiata opposta ed è attualmente in codice rosso.

Galliate, bambino di 4 anni travolto da un escavatore: gravi le condizioni - Il bambino è stato liberato dai vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto insieme ai soccorritori del 118, che l'hanno elitrasportato in ospedale in codice rosso ... Come scrive quotidianopiemontese.it

E' ricoverato a Novara il diciottenne ferito nell'incidente di Stresa