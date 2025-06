Grandinate e trombe d' aria dell' estate 2023 | altri 66 milioni per i danni subiti dai Comuni veneti

L’estate 2023 ha portato con sé eventi meteorologici eccezionali, tra grandinate e trombe d’aria che hanno devastato il Veneto. Ora, grazie a un importante investimento di 235 milioni di euro dal Governo, i Comuni veneti riceveranno finalmente i fondi necessari per recuperare e ripartire. Un segnale di vicinanza e sostegno concreto alle comunità colpite, che dimostra come l’Italia sia pronta a fare la sua parte nel superare le emergenze ambientali.

«I Comuni veneti avranno finalmente ristoro per i danni derivanti dalle devastanti grandinate e trombe d'aria del luglio e agosto 2023. Il Governo ha stanziato complessivamente 235 milioni di euro, 66 dei quali spetteranno al Veneto (32.269.735,04 euro quest'anno e 33.722.050,33 il prossimo).

