Grandi artisti in concerto a Torino: l’atteso primo tour estivo di Radio Kiss Kiss arriva sotto la Mole! Il 14 e 15 giugno, piazza Castello si anima con musica di qualità e atmosfere uniche, portando l’energia e la passione della storica emittente radiofonica direttamente nel cuore della città. Un’esperienza imperdibile per gli appassionati di musica, pronta a trasformare l’estate torinese in un festival di emozioni. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere la musica dal vivo!

Approda a Torino, in piazza Castello il 14 e 15 giugno prossimi, la seconda tappa di Kiss Kiss Way. Radio Kiss Kiss presenta il primo tour estivo nazionale della storica emittente radiofonica. Un format innovativo e coinvolgente che attraverserà l’Italia con cinque tappe esclusive, trasformando. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Grandi artisti in concerto a Torino: Kiss Kiss Way, il primo tour estivo della storica emittente radiofonica arriva sotto la Mole

