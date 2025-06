Grande Fratello Helena Prestes rompe il silenzio sulla crisi con Javier Martinez | Io lo amo

Dopo giorni di incertezza e voci di crisi, Helena Prestes rompe il silenzio con parole sincere e decise. La concorrente del Grande Fratello mette a tacere i dubbi, affermando con fermezza il suo amore per Javier Martinez: "Non posso permettere a nessuno di portarmi via i momenti con Javier o di limitare la nostra felicità". Una dichiarazione che svela emozioni autentiche e rafforza il loro legame.

Dopo giorni di silenzio e tante indiscrezioni su una crisi, Helena Prestes è intervenuta sui social e le sue parole spazzano via i dubbi: "Non posso permettere a nessuno di portarmi via i momenti con Javier o di limitare la nostra felicità".

