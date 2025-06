Grande Fratello | Helena Prestes risponde all' ex fidanzato | Amo Javier Non c' è stato tradimento

Dopo settimane di sospetti e voci infondate, Helena Prestes rompe il silenzio e si schiera a difesa della sua relazione con Javier Martinez. Tra gossip e fraintendimenti, la modella brasiliana decide di chiarire la verità sulla sua storia, mettendo fine alle polemiche. La sua risposta forte e decisa arriva come un fulmine a ciel sereno: l’amore con Javier non è mai stato turbato da tradimenti o inganni, confermando che la sincerità resta la miglior risposta.

Dopo giorni di silenzio e gossip alimentati dal suo ex, Helena Prestes interviene sui social per difendere la sua storia con Javier Martinez. Dopo giorni di gossip, indiscrezioni e dichiarazioni rilasciate dall'ex Carlo Motta, Helena Prestes ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione. Un triangolo sentimentale nato dopo la fine del Grande Fratello, con protagonisti la modella brasiliana, il fidanzato Javier Martinez - conosciuto proprio durante il reality - e Motta, ex compagno di Helena, che ha riacceso i riflettori sulla loro frequentazione. Tutto è cominciato quando Motta ha raccontato a Fanpage di aver rivisto più volte Helena dopo la sua uscita dalla Casa, insinuando anche un possibile coinvolgimento fisico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello: Helena Prestes risponde all'ex fidanzato: “Amo Javier. Non c'è stato tradimento"

