Grande folla alla Manifestazione per Gaza | Non stiamo zitti come Meloni tuona Elly Schlein

Roma si è tinta di speranza e solidarietà con una manifestazione senza precedenti, unendo voci e cuori contro l’indifferenza e per la pace in Gaza. La piazza, gremita di cittadini, ha urlato forte il suo sostegno, sfidando il silenzio e la retorica. Un momento di grande forza collettiva che testimonia quanto il desiderio di giustizia possa unire e mobilitare. A guidare questa ondata di speranza, è nata una nuova voce per il cambiamento.

Una piazza piena, un grido collettivo per la pace. Roma ha ospitato oggi una grande manifestazione in sostegno della popolazione palestinese, promossa da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Il corteo, intitolato In piazza per Gaza, è partito da Piazza Vittorio e si è concluso in Piazza San Giovanni, attraversando via Emanuele Filiberto, tra cori, bandiere palestinesi e striscioni con i colori della pace. A guidare la marcia i leader delle tre forze politiche: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che hanno sfilato insieme dietro uno striscione con la scritta: “ Stop al massacro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Grande folla alla Manifestazione per Gaza: “Non stiamo zitti come Meloni”, tuona Elly Schlein

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Manifestazione Gaza Folla Stiamo

Nuova manifestazione: "Fermare il genocidio a Gaza, riempiremo la piazza di bandiere della Palestina" - Cesena torna in piazza per fermare il genocidio a Gaza. Dopo il successo del 9 maggio, la manifestazione invita a riempire la piazza di bandiere palestinesi e a chiedere il cessate il fuoco.

“Palestina libera”, il grido della folla alla manifestazione pro Gaza in Piazza San Giovanni a Roma - La manifestazione pro Gaza in Piazza San Giovanni a Roma con migliaia di persone che gridano “Palestina libera” sotto al palco allestito per l'evento. M5s (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it scrive

Fine della guerra a Gaza: in migliaia alla manifestazione a Roma organizzata dall'opposizione - Enorme la partecipazione alla manifestazione per chiedere la fine della guerra a Gaza organizzata dai partiti di opposizione a Roma. Molte le critiche ai governi di Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu ... Da msn.com

Manifestazione per Gaza a Roma: attese 50mila persone con M5s, Pd e Avs - “Grazie cari segretari Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli per la convocazione della manifestazione nazionale di sabato 7 giugno, per dire no: al genocidio del popolo palestinese, per l’immediato ces ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Manifestazioni nel mondo a sostegno di Gaza