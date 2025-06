Gran premio 11 Ponti ci siamo Un esercito di podisti al traguardo

Il 57° Gran Premio 11 Ponti di Comacchio trasforma la città in un palcoscenico di energia e passione sportiva: centinaia di podisti si sfidano lungo i suggestivi vicoli e ponti, creando un’atmosfera unica tra il fascino del Delta. Un evento che unisce sport, tradizione e divertimento, coinvolgendo tutta la comunità e attirando appassionati da ogni dove. Una giornata da vivere all’insegna dello spirito di squadra e della voglia di superare i propri limiti.

In centinaia lungo i vicoli e ponti di Comacchio. Nel pomeriggio di oggi la città torna protagonista del grande sport nazionale con il ‘57° Gran premio 11 Ponti’, la gara podistica di 8,5 km che si snoda tra strade, ponti e argini della caratteristica capitale del Delta. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale e l’assessorato allo sport sosterranno l’evento con il patrocinio e l’organizzazione del gruppo sportivo Running Club Comacchio, UISP Ferrara ed insieme a numerosi sponsor. Il ritrovo per tutti dalle 15.30 in piazza Dante Alighieri. Alle 17,30 s’inizierà ad entrare nel vivo della giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it