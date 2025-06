Gran Fondo dei Sibillini | al via da Pievebovigliana con tre percorsi impegnativi

un contesto mozzafiato tra le verdi vallate e i suggestivi picchi montani. Tre percorsi impegnativi attendono gli appassionati, pronti a mettere alla prova resistenza e passione. La giornata si preannuncia intensa, ricca di sfide e di emozioni, culminando con un arrivederci al 2026. La corsa, simbolo di tenacia e spirito di avventura, si conferma evento imperdibile per gli amanti del ciclismo.

Domani prende il via da Pievebovigliana la Gran Fondo dei Sibillini. Lunga, gratificante e impegnativa sarà la giornata in sella: dal primo mattino (con le libere partenze ‘alla Francese’ fin dalle 7) al tardo pomeriggio, con l’arrivederci al 2026. La bandierina ufficiale viene abbassata alle 8, quando si muove la folta carovana delle centinaia di ciclisti. La Gran Fondo dei Sibillini si ripropone con l’immutato entusiasmo della genesi e in rinnovata veste, forte della prestigiosa storia che la qualifica come ‘Decana’ tricolore del ciclismo popolare dai grandi numeri. La valenza dell’evento è stata sottolineata, in sede di presentazione, dal sindaco Massimo Citracca, dal vicesindaco Ivan Cecòla e dai gemelli Giustozzi, Maurizio ed Enzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it