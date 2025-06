Graduation Day in università festa per 650 studenti | Battetevi per un futuro migliore

Sabato 6 giugno, l’Aula Magna di Sant’Agostino si è trasformata in un palcoscenico di emozioni e orgoglio per il Graduation Day dell’Università di Bergamo. Con 650 neolaureati magistrali pronti a affrontare il mondo, questa cerimonia ha celebrato il traguardo di anni di studio, dedizione e sogni. È stato un momento di unità, speranza e nuove prospettive: battetevi per un futuro migliore!

Nella gremita Aula Magna di Sant’Agostino si è svolta sabato mattina, 6 giugno, la cerimonia del Graduation Day dell’ Università degli studi di Bergamo, momento culminante del percorso universitario per i 650 neolaureati magistrali presenti, protagonisti di una giornata densa di emozioni e significati, simbolo di impegno, crescita e nuove prospettive. Ad aprire la cerimonia, l’ingresso solenne del corteo accademico e dei laureati, seguito dal momento musicale dell’Inno di Mameli e “Joyful Joyful”, versione gospel dell’Inno d’Europa, eseguiti dall’Harmony Choir diretto da Luna Maggioni. Nel corso della sua prolusione, il Rettore Sergio Cavalieri ha voluto sottolineare il valore di questo traguardo come punto di svolta nel percorso di crescita di ciascun laureato: “Care laureate e cari laureati, oggi non celebriamo solo ciò che avete conseguito, ma prima di tutto ciò che siete diventati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Graduation Day in università, festa per 650 studenti: “Battetevi per un futuro migliore”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Graduation Università Festa Studenti

Università degli Studi di Perugia (@UniperugiaNews) Partecipa alla discussione

Bicocca Graduation Days, festa per chi si è laureato da casa