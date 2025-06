Graduation Day i laureati di Bergamo in festa - Foto e video

Il Graduation Day di Bergamo è stato un giorno indimenticabile, un vero e proprio salto nel futuro per oltre 650 studenti che hanno celebrato il loro traguardo con entusiasmo e orgoglio. Tra foto e video, si sono fatti immortalare in un momento di gioia condivisa, segnando un nuovo capitolo delle proprie vite. Un’occasione speciale di festa e riflessione, pronta a ispirare i sogni di domani.

UNIVERSITA’. Un salto in avanti, fuori dal mondo accademico, verso il futuro. Sono oltre 650 le studentesse e gli studenti che hanno indossato la toga e il tocco sabato 7 giugno, per il Graduation Day, la festa dei laureati magistrali dell’Università di Bergamo dell’anno accademico 20232024. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Graduation Day, i laureati di Bergamo in festa - Foto e video

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Graduation Laureati Bergamo Festa

Graduation Day, i laureati di Bergamo in festa - Foto e video - UNIVERSITA’. Un salto in avanti, fuori dal mondo accademico, verso il futuro. Sono oltre 650 le studentesse e gli studenti che hanno indossato la toga e il tocco sabato 7 giugno, per il Graduation Day ... Si legge su ecodibergamo.it

Università Bergamo, il Graduation Day per 650 studenti - Anche quest’anno, l’Università degli studi di Bergamo ha celebrato i suoi laureati magistrali con un evento dedicato: si è svolto stamattina nell’ Aula Magna della sede di Sant'Agostino il Graduation ... Segnala bergamo.corriere.it

Bergamo, il Graduation Day dell'Università - Si è tenuta nella mattinata di sabato 7 giugno, nell'Aula Magna di Sant'Agostino in Città Alta, la cerimonia del Graduation Day dell'Università degli Studi di Bergamo, momento culminante del percorso ... Riporta ecodibergamo.it

UniBg | Graduation Day 2025