Gp d’Aragon di MotoGp Marc Marquez domina | si prende la pole position e la Sprint Race

Il Gran Premio di Aragon si accende con un’epica battaglia in MotoGP, e al centro di tutto c’è lui: Marc Marquez. Con una prestazione impeccabile, lo spagnolo della Ducati conquista la pole position e la vittoria nella sprint race, confermando il suo talento e la sua determinazione. Un colpo di scena che promette spettacolo e emozioni per tutta la gara: scopriamo come Marequez si impone ancora una volta.

Marc Marquez centra la pole position nel Gp di Aragon per la settima volta in carriera. Nell’ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp, oggi sabato 7 giugno, lo spagnolo della Ducati conquista la 71a partenza al palo della carriera, facendo segnare il miglior tempo con un 1’45?704 precedendo altre tre moto della scuderia di Borgo Panigale. Alle sue spalle il fratello Alex (1’45?964), a seguire i due italiani Franco Morbidelli (1’45?984) e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (1’46?307). Quinto posto per lo spagnolo della Ktm Pedro Acosta (1’46?321) che si lascia alle spalle il compagno di marca, il sudafricano Brad Binder (1’46?333) e il connazionale della Ducati Fermin Aldeguer (1’46?360). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

