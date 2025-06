Governo applica il golden power U-blox passa a Trasna

Grazie all’intervento deciso del Governo tramite il golden power, lo stabilimento U-blox di Sgonico ha trovato un nuovo futuro sotto la guida di Trasna, azienda leader nel settore dei semiconduttori e dispositivi smart. Dopo sei mesi di trattative e un’attenzione speciale alle esigenze dei lavoratori, si conclude una vicenda che avrebbe potuto avere esiti drammatici. Ora, il sito si chiamerà Trasna ...

Lieto fine per lo stabilimento U-blox di Sgonico, vicino alla chiusura e comprata da Trasna, azienda globale specializzata in semiconduttori, Sim, eSim e dispositivi domotici. Quasi 160 lavoratori rischiavano di perdere il lavoro, ma dopo una trattativa durata sei mesi e l'approvazione in temi rapidi da parte del Governo del golden power, finalmente questa storia si è conclusa nel miglior modo possibile. Ora lo stabilimento si chiamerà Trasna Cellular SpA. La trattativa. Che Trasna fosse interessata all'acquisizione lo si sapeva già a marzo, quando U-blox, multinazionale svizzera che si occupa di ricerca e sviluppo nel settore della settore della telefonia cellulare, aveva affermato che avrebbe chiuso lo stabilimento di Sgonico, nel triestino, per concentrarsi sui sistemi satellitari globali di navigazione e abbandonando entro l'anno in corso il comparto dei dispositivi di telefonia mobile.

