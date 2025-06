Gorgonzola il medico di base va in pensione e lascia a piedi un migliaio di pazienti Aperto un ambulatorio temporaneo

Gorgonzola si trova di nuovo di fronte a una sfida: il pensionamento di un medico di base storico, lasciando senza cure circa mille cittadini. Per garantire assistenza immediata, l’Asst ha aperto un ambulatorio temporaneo presso la Casa di comunità dell’ex Serbelloni, offrendo speranza e sollievo ai pazienti in attesa di una soluzione stabile. La comunità guarda avanti, cercando risposte e solidarietà per un futuro più sicuro.

Gorgonzola (Milano), 7 giugno 2025 – Carenza di medici, ci risiamo: in pensione un altro storico medico di base con (almeno) mille pazienti, tutti “a piedi”. Corre in aiuto Asst: dall’altra mattina è stato attivato, a beneficio dei pazienti rimasti senza dottore, un ambulatorio medico temporaneo nei locali della Casa di comunitĂ all ’ex Serbelloni. Orari e modalitĂ di accesso sono pubblicizzati anche sul sito del Comune. Si scruta l’orizzonte, ma la probabilitĂ di una imminente nuova nomina, seppure non da escludere, è minima. "Non ci sono medici” . “Non ci sono medici - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi che, in contatto con Asst, sta monitorando il nuovo Sos camici - le cose stanno così, e non ci si può fare proprio niente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gorgonzola, il medico di base va in pensione e lascia “a piedi” un migliaio di pazienti. Aperto un ambulatorio temporaneo

In questa notizia si parla di: Medico Pazienti Gorgonzola Base

Il medico si allena con i pazienti: da Lilt Terni la prevenzione in movimento - LILT Terni presenta "Prevenzione in Movimento", un corso gratuito di esercizio fisico personalizzato che inizia a fine maggio.

Gorgonzola, il medico di base va in pensione e lascia “a piedi” un migliaio di pazienti. Aperto un ambulatorio temporaneo - In città non c’è nessun dottore disponibile. Disagi per i residenti, corre in aiuto l’Asst. Le visite nell’ex Casa di comunità all’ex Serbelloni solo su appuntamento, gli orari sul sito del Comune ... Si legge su ilgiorno.it

Il tavolo operatorio si ribalta