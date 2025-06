Google Messaggi cambia pelle | redesign espressivo e Posticipa chat in rollout

Google Messaggi si prepara a rivoluzionare l’esperienza utente con un nuovo look più espressivo e funzionalità innovative come "Posticipa chat". Il rollout per i beta tester è già in corso, segnalando un importante passo avanti nel modo di comunicare. Questa rinnovata veste promette di rendere le conversazioni più dinamiche e personalizzate, portando la messaggistica a un livello superiore. Preparatevi a scoprire un modo di chattare più coinvolgente e intuitivo, che cambierà il vostro modo di comunicare.

Google ha avviato il rollout per i beta tester del redesign "espressivo" e della funzione "Posticipa chat" nell'app Google Messaggi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Messaggi cambia pelle: redesign espressivo e “Posticipa chat” in rollout

