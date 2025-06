Goodhairday | Angelina Jolie a 50 anni nei panni di una biond…issima!

Angelina Jolie, icona di eleganza e versatilità, ha spento 50 candeline nel suo periodo più glamour: la Blonde Era. La diva, famosa per la capacità di reinventarsi, ha attraversato molteplici stili, incarnando ogni volta il fascino autentico. La sua trasformazione continua a stupire, confermandola come una vera star senza tempo. Scopriamo insieme i segreti di una bellezza che non smette mai di sorprendere...

Angelina Jolie ha festeggiato 50 anni il 4 giugno nel pieno della sua Blonde Era in fatto di capelli. Emblema di bellezza trasformista, la diva è passata attraverso ogni tipologia di immagine, dalla dark e rebel alla più glamour e chic. Inversione brunette o platino, in ogni caso Angelina è très Jolie.

In questa notizia si parla di: Angelina Jolie Anni Goodhairday

