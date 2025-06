Goncalo Ramos Juve i bianconeri pescano ancora dal PSG? È un profilo raggiungibile | cifre e concorrenza I tifosi possono sognare

La Juventus si prepara a rivoluzionare il proprio attacco, con sguardo sempre più attento al mercato internazionale. Dopo Vlahovic, i bianconeri cercano una nuova punta di diamante e il nome di Goncalo Ramos, giovane e promettente talento del PSG, sta emergendo tra i più caldi. Ma è davvero raggiungibile? Scopriamo cifre, concorrenza e tutte le opportunità che questa operazione potrebbe offrire ai tifosi desiderosi di sognare un futuro più brillante.

Goncalo Ramos Juve, i bianconeri pescano ancora dal PSG? Tutti i dettagli sul futuro dell'attaccante portoghese. Il calciomercato Juve inizia a guardarsi intorno per quello che dovrà essere il nuovo attaccante. Con Vlahovic sempre più verso l'addio, i bianconeri starebbero monitorando diversi profili e tra questi ci sarebbe quello di Goncalo Ramos, bomber portoghese del PSG e fresco campione d'Europa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Goncalo Ramos sarebbe un colpo più fattibile rispetto a Gyokeres e la cifra per cui potrebbe lasciare Parigi è intorno ai 45-50 milioni di euro.

