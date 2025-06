Golf | Manassero in top ten a metà Canadian Open guida Champ McIlroy tagliato a sorpresa

Al Canadian Open, le sorprese non si fermano: Cameron Champ, arrivato come alternativo, domina con due score impressionanti e guida la classifica. Nel frattempo, i protagonisti come Manassero si fanno largo tra le vipere del campo, mentre Rory McIlroy si trova tagliato a sorpresa. Le emozioni sono alle stelle e il weekend promette ancora colpi di scena mozzafiato. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa emozionante seconda giornata!

Sono diverse le storie sorprendenti che arrivano dal secondo giro del Canadian Open, di scena al TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) di Caledon, nell’Ontario. La prima di queste riguarda Cameron Champ: il californiano neppure doveva essere al via, si trovava nella lista degli alternate, eppure è entrato e ora è in testa da solo con lo score di -12. Spettacolare il 62 di ieri, concreto il 66 di oggi e tanto gli basta. Alle sue spalle l’altro USA Andrew Putnam, distanziato di due colpi e che fa (quasi) il percorso inverso: 68 nel primo giro, 62 nel secondo, 41 posizioni recuperate e parecchi sorrisi in questa fattispecie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Manassero in top ten a metà Canadian Open, guida Champ. McIlroy tagliato a sorpresa

In questa notizia si parla di: Canadian Open Champ Golf

Golf, il PGA Tour vola oltre confine per il Canadian Open. Difende il titolo Robert MacIntyre - Il PGA Tour si prepara a stupire nuovamente con l'RBC Canadian Open, un evento che non solo offre un montepremi da capogiro di 9,8 milioni di dollari, ma anche la possibilità di accumulare preziosi punti FedEx.

RBC Canadian Open, PGA Tour ? TPC Toronto at Osprey Valley Nel primo round, leader Thorbjørn Olesen e Cristobal Del Solar con -9, Cameron Champ 3/o con -8. Matteo Manassero 30/o con -3. Rory Mcllroy, numero 2 mondiale, 119/o c Partecipa alla discussione

Golf: Manassero in top ten a metà Canadian Open, guida Champ. McIlroy tagliato a sorpresa - Sono diverse le storie sorprendenti che arrivano dal secondo giro del Canadian Open, di scena al TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) di Caledon, ... Si legge su oasport.it

Golf, Del Solar e Olesen appaiati al comando del Canadian Open dopo il primo round. Bene Manassero - I golfisti del PGA Tour aprono un nuovo intenso fine settimana dando il via al Canadian Open (montepremi 9.4 milioni di dollari). L'antico evento nato nel ... oasport.it scrive

2025 RBC Canadian Open updates, leaderboard: Cameron Champ leads after two rounds - They've played 36 holes at the 2025 RBC Canadian Open. Several players went low again Friday, setting up for an exciting weekend. Cameron Champ carded a 66 to enter the third round as the solo leader, ... Lo riporta msn.com

Highlights | Round 2 | RBC Canadian | 2025