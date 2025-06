Golf | Laporta 3 dopo tre giri al KLM Open Syme leader dopo i rinvii

Al KLM Open di Amsterdam, il maltempo ha oscurato la giornata, ma non ha spento lo spirito dei protagonisti. Dopo tre round intensi, Connor Syme si prende la scena, salendo al vertice della classifica con un impressionante -10, consolidando la sua leadership. La battaglia è ancora aperta, e l’attenzione si concentra sul prossimo giro, dove ogni colpo potrebbe fare la differenza. La sfida è appena cominciata, e tutto può succedere.

Giornata funestata dal maltempo, quella vista oggi al KLM Open del The International di Amsterdam. In terra olandese il nuovo leader è Connor Syme: lo scozzese sale dalla terza posizione e si va a prendere un -5 importante, che lo trascina a -10 e alla testa di una classifica della quale non è ancora dominatore, ma in cui ha stabilito quantomeno una gerarchia importante. Seconda posizione per lo svedese Joakim Lagergren, che ieri guidava le danze e che, oggi, non va al di là del pari con il par che significa, in totale, -8: per lui tre bogey a seguire i due birdie iniziali che gli avevano dato più sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Laporta 3° dopo tre giri al KLM Open, Syme leader dopo i rinvii

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Open Syme Leader Golf

Golf: Laporta 3° dopo tre giri al KLM Open, Syme leader dopo i rinvii - Giornata funestata dal maltempo, quella vista oggi al KLM Open del The International di Amsterdam. In terra olandese il nuovo leader è Connor Syme: lo ... Si legge su oasport.it

The Open 2024 LIVE: Golf leaderboard and result as Xander Schauffele wins Claret Jug ahead of Justin Rose - Xander Schauffele is The Open champion after carding a faultless ... as well as Thriston Lawrence and overnight leader Billy Horschel, after the trio shared the lead heading into the back nine. Lo riporta independent.co.uk

Connor Syme has an Open Championship place in his sights - “The bills keep racking up,” chuckled Connor Syme. Or did he grimace? A three-under 67 in his third round of the Genesis Scottish Open yesterday for a nine-under total left Syme on the fringes ... Scrive heraldscotland.com

Connor Syme opens with 66 in Wales | ISPS HANDA Wales Open