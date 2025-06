Golden Gala Battocletti da record Ripartenza Tamberi I risultati degli italiani

un posto nella storia dell’atletica italiana e un’ulteriore conferma del suo talento straordinario. Con questa performance, Nadia si prepara a affrontare con rinnovata fiducia il cammino verso Tokyo, portando l’Italia sempre più in alto nel panorama mondiale. La sua corsa, simbolo di determinazione e passione, ci ispira a credere che il meglio deve ancora venire.

Roma, 7 giugno 2025 – Lunga è la strada che porta la più bella Italia di sempre dell’atletica (sulla carta, almeno) verso l’appuntamento del Mondiale di Tokyo. Perché l’atletica è davvero universale e ne sa qualcosa la meravigliosa Nadia Battocletti. Ieri sera, al Golden Gala di Roma, l’azzurra ha demolito il primato nazionale sui 5.000. Un clamoroso 14’23”15, otto secondi in meno del vecchio record! Una impresa, che è valsa alla trentina il.quarto posto: perché le africane Cheret, Hailu e Tsegay sono semplicemente levriere imprendibili. Però l’irriducibile Nadia è la prima tra le umane, mettiamola così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golden Gala, Battocletti da record. Ripartenza Tamberi. I risultati degli italiani

