Gobetti-Volta senza bar e con aree inutilizzabili L’allarme del consigliere Casini | Eccellenza educativa struttura non all’altezza

L’Istituto Gobetti–Volta rappresenta un’eccellenza educativa per il territorio metropolitano, ma le sue strutture versano in condizioni critiche: bar e aree inutilizzabili minano la qualità dell’ambiente scolastico. Il consigliere metropolitano Francesco Casini evidenzia come sia urgente intervenire con risposte concrete e tempi certi per la riqualificazione, affinché questa istituzione possa continuare a essere un punto di riferimento per studenti e famiglie.

“L’Istituto Gobetti–Volta è un’eccellenza educativa per tutto il territorio metropolitano, ma le sue strutture non sono all’altezza dell’offerta scolastica proposta: servono risposte concrete e tempi certi per la sua riqualificazione”. A lanciare l’allarme è il consigliere metropolitano Francesco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Gobetti-Volta senza bar e con aree inutilizzabili. L’allarme del consigliere Casini: “Eccellenza educativa, struttura non all’altezza”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gobetti Volta Allarme Consigliere

"Gobetti Volta, eccellenza didattica abbandonata a se stessa" - L’Istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, un’eccellenza educativa nel cuore della provincia, rischia di essere dimenticato.

"Gobetti Volta, eccellenza didattica abbandonata a se stessa" - Il consigliere metropolitano Casini, già sindaco ripolese, contesta la mancanza di soluzioni agli annosi problemi strutturali ... Riporta msn.com

Cottarelli in assemblea al Gobetti Volta - Il professor Carlo Cottarelli, esperto di economia, terrà una conferenza all'Istituto Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, nell'ambito di un programma di educazione per le scienze economiche e sociali. Come scrive lanazione.it

Vandali scatenati a scuola, appiccati tre incendi nella notte a Bagno a Ripoli - Si pensa sia stato un mero atto vandalico, seppur particolarmente violento, quello che stanotte un gruppo di persone ancora da identificare ha messo in atto contro l'istituto Volta-Gobetti di ... Secondo quotidiano.net

I giornali in tv del 21 febbraio 2023