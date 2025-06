gli uomini e la letteratura conversazione con francesco piccolo

Gli uomini e la letteratura si incontrano in un affascinante viaggio attraverso i grandi romanzi italiani, da Boccaccio a Svevo, fino a Manzoni. Francesco Piccolo, nel suo penultimo libro “Son qui: m'ammazzi”, indaga la figura maschile, svelando come il "maschio progressista" sia spesso un travestimento del troglodita. Una riflessione potente sulla trasformazione dell'uomo moderno, che ci invita a riscoprire il vero senso di identità e progresso.

Una rassegna delle figure maschili dei più grandi romanzi della letteratura italiana, da Boccaccio a Svevo, fino a Manzoni, per andare alla ricerca dell'uomo nuovo. Questo lo scopo di “Son qui: m'ammazzi”, penultimo libro di Francesco Piccolo. “Credo che il maschio progressista sia un travestimento del maschio troglodita", dice dal palco della Festa dell’Innovazione a Venezia, intervistato da Annalena Benini. Questa forma di uomo – sostiene lo scrittore – “si propone come sensibile, e da lì comincia il suo attacco culturale". Un comportamento, questo, che si percepisce nella vita di tutti i giorni, così come nella politica: “Nell'uomo progressista spesso si nasconde un reazionario”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it