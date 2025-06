Gli studenti dell' Itis Nullo Baldini a lezione di educazione finanziaria con la Cassa di Ravenna

Gli studenti dell'ITIS Nullo Baldini di Ravenna si sono immersi in un percorso innovativo di educazione finanziaria, accompagnati dalla Cassa di Ravenna. Le classi quinte, guidate dalla professoressa Stefania Mosca, hanno partecipato con entusiasmo a lezioni che hanno messo in luce l'importanza dell'economia come motore di sviluppo sociale. Unā€™esperienza che ha acceso la curiositĆ e rafforzato le competenze per affrontare il domani con consapevolezza e responsabilitĆ .

