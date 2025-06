Gli studenti del ' Galilei Pacinotti' lanciano un cortometraggio per la pace a Gaza

Gli studenti del Galilei-Pacinotti di Pisa si uniscono con coraggio e creatività per promuovere la pace a Gaza attraverso un cortometraggio-flashmob, realizzato in modo coinvolgente e simbolico. Con il supporto dei docenti e della dirigente, questa iniziativa vuole farci riflettere sulle tragedie nel mondo e lanciare un messaggio di speranza e solidarietà. Sabato mattina, dalla stanza della presidenza, è stato calato un lenzuolo bianco, simbolo di purificazione e unità, per schierarci dall’unica parte...

Pisa, 7 giugno 2025 - Un cortometraggio-flashmob realizzato negli spazi della scuola dal professor Simone Pecori, con gli studenti e le studentesse del Galilei-Pacinotti, "supportati dai colleghi e dalla dirigente, per farci sentire verso Gaza e tutte le guerre e genocidi nel mondo". Sabato mattina dalla stanza della presidenza, è stato calato un lenzuolo bianco, "uno di quelli utilizzati come sudari durante il corto, per schierarci dall’unica parte giusta: quella dei deboli, della popolazione civile, dei cittadini delle loro terre". E nel cortile della scuola, "oltre ad ascoltare alcuni nostri studenti che hanno suonato i loro strumenti – racconta il professor Pecori – si sono esibiti due colleghi, Arias e Zambito, che hanno suonato anche canzoni popolari pro pace". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli studenti del 'Galilei Pacinotti' lanciano un cortometraggio per la pace a Gaza

Guarda il Video

Studenti Galilei Pacinotti Cortometraggio

