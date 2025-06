Gli oggetti nel cinema di Wes Anderson non sono semplici oggetti

Nel cinema di Wes Anderson, gli oggetti assumono un ruolo fondamentale, diventando veri e propri protagonisti silenziosi che parlano d'emozioni e ricordi. Ogni dettaglio, come una pipa o una valigia, trascende la loro funzione apparente per rappresentare legami profondi e fantasmi del passato. L’ultimo esempio? La trama fenicia, un mix di commedia funeraria e rococò, in cui un padre miliardario (Benicio del Toro) lascia tutto alla figlia…

Nel cinema di Wes Anderson, gli oggetti non sono accessori. Sono protagonisti silenziosi. Una pipa non è mai solo una pipa, una valigia non è mai solo una valigia, una racchetta da tennis non è mai solo sport. Ogni oggetto parla, emoziona. È il tramite affettivo che collega i personaggi ai loro fantasmi. Ultimo caso da manuale? La trama fenicia, commedia funeraria e rococò in cui un padre miliardario (Benicio del Toro) lascia tutto alla figlia novizia (Mia Threapleton), innescando un giallo da Grand Tour con assassini, cappellani e mercanti d’arte. Ma il vero colpo di scena è una pipa. Gioiello, cimelio, arma freudiana: il brand inglese Dunhill ha realizzato per l’occasione un oggetto da collezione su commissione dello stesso Anderson. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Gli oggetti nel cinema di Wes Anderson, non sono semplici oggetti

