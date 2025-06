Gli israeliani che manifestano sul confine di Gaza | basta guerra

In un gesto di speranza e richiesta di pace, migliaia di israeliani si sono radunati sul confine di Gaza, gridando “basta guerra”. La loro voce, carica di emozione e desiderio di cambiamento, risuona come un appello universale alla fine dei conflitti e alla ricerca di soluzioni pacifiche. Questi manifestanti ci ricordano quanto sia importante mettere al centro della nostra attenzione la pace duratura e il rispetto reciproco.

https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202506Gli-israeliani-che-manifestano-sul-confine-di-Gaza-basta-guerra20250606video19082747.mp4

In questa notizia si parla di: Israeliani Manifestano Confine Gaza

