Gli investimenti ESG delle imprese italiane e il rapporto virtuoso con le BCC

Scopri come le imprese italiane impegnate in investimenti ESG rafforzano la loro crescita attraverso un legame virtuoso con le Banche di Credito Cooperativo. Esportano di più, investono nella doppia transizione digitale e green, e promuovono il benessere dei territori e del capitale umano. Questa sinergia si traduce in maggiore competitività e sostenibilità . È quanto emerge da un’indagine promossa da...

Esportano di più, investono di più nella doppia transizione digitale e green e sono più attente al benessere dei territori e del capitale umano. E l’identikit delle imprese che hanno una forte relazione (socie o clienti) con le Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (BCC) da cui traggono supporto per sostenere i loro investimenti in materia di ESG che si traducono anche in migliore competitività . È quanto emerge da un’indagine promossa da Federcasse, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, e realizzata dal Centro Studi delle Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne” su un campione di 3. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gli investimenti ESG delle imprese italiane e il rapporto virtuoso con le BCC

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Investimenti Imprese Italiane Rapporto

Confindustria e Intesa Sanpaolo, 20 miliardi alle imprese del Veneto per investimenti e innovazione - Confindustria e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo strategico volto a sostenere la crescita delle imprese italiane.

All’Annual Meeting di @Confindustria #ABIE ho proposto un nuovo approccio per promuovere gli investimenti in Italia, in occasione della presentazione del VII Rapporto OIE (osservatorio imprese estere). Ho invitato le aziende ABIE a ospitare sessioni p Partecipa alla discussione

Oltre 550mila lavoratori formati con il Fondo Nuove Competenze. Ancora divari per basse qualifiche e micro imprese. #DaLeggere il comunicato stampa #INAPP sui dati del XXIV Rapporto di #formazionecontinua presentato oggi https://bit.ly/4m2P1nD #9 Partecipa alla discussione

Rapporto Bei sugli investimenti: imprese italiane resilienti e fiduciose, ma con margini di miglioramento su clima e innovazione - Bruxelles – Gli investimenti delle imprese in Italia hanno segnato un aumento ... aggiunge – serve un mercato unico più coeso e integrato”. Il rapporto completo per l’Italia è disponibile qui. I ... eunews.it scrive

Simest, investimenti imprese italiane +18% rispetto a Ue - "Noi supportiamo circa 30 miliardi di investimenti italiani, in gran parte piccole e medie imprese. Questi investimenti negli ultimi tre anni sono cresciuti del 96%". (ANSA) ... Scrive ansa.it

Banca d'Italia: Crescono gli Investimenti Verdi nel Portafoglio Finanziario - Aumentano gli investimenti sostenibili della Banca d'Italia, con un focus su titoli di Stato e decarbonizzazione. Si legge su msn.com

Perché investire nel Made in Italy oggi è un’opportunità ? - DirettaMercati