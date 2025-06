Gli infortuni sul lavoro nel 2025 non sono calati ecco i dati di Roma e del Lazio

Gli infortuni sul lavoro nel 2025 continuano a rappresentare una sfida significativa per Roma e il Lazio. Nei primi quattro mesi dell'anno sono state registrate quasi 14.000 denunce, con la maggior parte provenienti dalla capitale e provincia, evidenziando un incremento preoccupante. Questo dato sottolinea l’urgenza di adottare misure più efficaci per tutelare i lavoratori e garantire ambienti di lavoro più sicuri. È tempo di agire, perché la prevenzione è la chiave per un futuro senza incidenti.

Roma e il Lazio hanno ancora un serio problema con gli infortuni sul lavoro. Nei primi mesi quattro mesi del 2025, da gennaio ad aprile, infatti sono state 13.884 le denunce presentate all'Inail, di cui la maggior parte, ovvero 10.968, arrivano dal territorio di Roma e provincia. In aumento.

