Gli autovelox mandano in tilt la Cassazione

Gli autovelox scatenano il caos nella Cassazione: due ordinanze opposte, firmate dalla stessa sezione e relatore nello stesso giorno, mettono in crisi la giurisprudenza. Una stabilisce che tutte le multe con autovelox devono essere annullate per mancanza di omologazione, mentre l’altra ribadisce il contrario. Un paradosso che mette in discussione la certezza delle sanzioni stradali e lascia automobilisti e punti di vista confusi. È davvero un caso senza precedenti nel diritto delle strade italiane.

C’ è da impazzire in tema di autovelox, o almeno sulle prescrizioni e le sentenze nelle aule di giustizia. E ieri la notizia più incredibile è venuta dalla Cassazione. Due ordinanze, firmate nello stesso giorno, dalla stessa sezione della Cassazione e con lo stesso relatore. Una stabilisce che le multe elevate tramite autovelox sono tutte da annullare, perché gli strumenti sono stati approvati ma non omologati. L’altra conferma questo orientamento, ma alza l’asticella per gli automobilisti e aggiunge che, per ottenere l’annullamento delle sanzioni, serve anche una querela di falso contro chi ha redatto il verbale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gli autovelox mandano in tilt la Cassazione

