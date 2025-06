Gli atleti dell' Accademia Taekwondo Modena protagonisti alla Dream Cup

Gli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena si sono distinti alla Dream Cup, un evento di rilievo nel panorama nazionale. Con prestazioni da applausi e spirito di squadra, i 13 talentuosi atleti, guidati dal Maestro Andrea Rocciola, hanno dimostrato tutta la loro passione e preparazione al Foro Italico. Un risultato che conferma l’eccellenza della nostra scuola e il talento emergente che continuerà a sorprendere.

Prestazione da applausi per gli atleti dell' Accademia Taekwondo Modena alla Olympic Dream Cup, gara nazionale a squadra regionali svoltasi al Foro Italico lo scorso weeekend. Brillano in gara i 13 atleti selezionati dalla squadra regionale, guidati dal Maestro Andrea Rocciola tecnico della.

Continua il dominio di Malak El Koudri che bissa il successo di Marzo e conquista il 2°Titolo Nazionale in pochi mesi con una Prestazione solida e mai in difficoltà; Bronzo per Pinar Cetin

Academia Taekwondo Modena Alenatori Maestro Andrea Rocciola & Federico Guerrieri