Gli ’angeli custodi’ di Tommaso | Senza di loro non sarebbe qui

Gli angeli custodi di Tommaso sono stati il suo faro di speranza in un momento difficile. Quel biondino frizzante, nato sette mesi e mezzo dopo l’alluvione che travolse Siena, ha già dimostrato quanto il destino possa cambiare grazie a persone speciali. Senza di loro, forse, non sarebbe qui oggi, a sorridere tra le luci di Piazza del Campo. La loro protezione ha scritto una nuova pagina nella sua storia di rinascita.

Un biondino ’frizzante’, Tommaso. Era ancora nel pancione di mamma Ada, il 17 ottobre scorso, quando a Siena ci fu l’alluvione che mise sott’acqua anche i binari della stazione, oltre ad attività, case e auto. Non immaginava, sette mesi e mezzo dopo essere venuto alla luce, di trovarsi sotto i flash in Piazza del Campo, insieme ai due carabinieri – uno del Radiomobile e l’altro della stazione di Siena principale, Andrea Valentini e Francesco Alfieri – a cui deve molto. "Se non fosse stato per loro. Mia moglie ha avuto un cesareo d’urgenza perché c’era un distacco della placenta. Sono stati minuti preziosi, molto importanti per la vita del bambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

