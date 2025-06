Giuseppe Riello è il nuovo presidente di Confindustria Verona | L’impresa motore di crescita e coesione

Giuseppe Riello è il nuovo volto di Confindustria Verona, portando una visione di crescita e coesione per il territorio. Eletto per il quadriennio 2025-2029, Riello assume il timone di un'istituzione chiave per l'economia scaligera, con l’obiettivo di rafforzare imprese e comunità. Partendo dall’idea che la competitività del sistema produttivo sia il motore del progresso, Riello si impegna a guidare una fase di rinnovamento e sviluppo sostenibile.

Giuseppe Riello è il nuovo presidente di Confindustria Verona. È stato eletto per il quadriennio 2025-2029. L’assemblea scaligera ha inoltre scelto la squadra degli otto vicepresidenti elettivi e sul programma di attività del quadriennio. Riello, presidente anche della Camera di Commercio scaligera, succede a Raffaele Boscaini, nominato presidente di Confindustria Veneto, ed ha sottolineato che, partendo dall’idea che la competitività del sistema industriale veronese va tutelata e rafforzata con azioni concrete che non possono prescindere da una visione sistemica e da un’azione collettiva, che metta al centro l’impresa come motore di crescita, innovazione e coesione economica, il programma si articolerà in nove linee programmatiche: Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti, sviluppo delle infrastrutture e rapporto con il territorio, turismo e cultura d’impresa, semplificazione burocratica e riforme a supporto delle imprese, sostenibilità e innovazione responsabile, valorizzazione del capitale umano, rafforzamento della rappresentanza associativa, tutela e promozione del sistema industriale veronese, creazione di valore e contenuto nelle relazioni industriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

