giuseppe mangano nominato coordinatore dei presidenti regionali degli enti di promozione sportiva della regione

Con grande entusiasmo, Giuseppe Mangano assume il ruolo di coordinatore dei presidenti regionali degli enti di promozione sportiva della Sicilia. Questa nomina, frutto di un’elezione online tenutasi nel prestigioso salone del Coni Sicilia, segna un importante passo avanti per lo sviluppo dello sport nella regione. La sua leadership promette di rafforzare la collaborazione tra enti e promuovere valori di spirito di squadra e inclusione. Un nuovo capitolo che si apre con entusiasmo e determinazione.

