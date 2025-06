Giuseppe Conte | Bandiere di Pd M5s e Avs unite per Gaza e salario minimo

Giuseppe Conte, presidente del M5s, ha sottolineato l'importanza di unire le forze per cause comuni come Gaza, il salario minimo e altre battaglie sociali. Con chiarezza, forza e determinazione, ha evidenziato come episodi di collaborazione tra diverse bandiere siano già avvenuti in passato, dimostrando che unire le energie può fare la differenza. Perché, quando si tratta di giustizia e solidarietà, il vero potere sta nella condivisione.

"Su questi temi concreti noi ci siamo con chiarezza, forza e determinazione. A noi piace mescolare le bandiere per una giusta causa". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione per Gaza parlando delle bandiere di Pd, M5s e Avs che sventolano insieme. "Di fatto √® gi√† successo. E' successo per altri progetti politici, per altri obiettivi politici. Ci sono gi√† degli obiettivi che hanno visto le nostre bandiere mescolarsi per rafforzare l'azione politica. Non ci siamo mai sottratti quando c'√® stato un progetto che a noi sta a cuore, come sul salario minimo e anche qui per Gaza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Giuseppe Conte: "Bandiere di Pd, M5s e Avs unite per Gaza e salario minimo"

