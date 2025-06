Giuntoli e quel gesto verso i giocatori dopo l’addio alla Juventus | cosa ha fatto l’ex direttore tecnico nei confronti della squadra Svelato il retroscena!

Dopo l'addio alla Juventus, Cristiano Giuntoli ha riservato un gesto speciale nei confronti dei giocatori, svelato solo ora da Gazzetta.it. In un momento di grande tensione, il suo atteggiamento ha mostrato una sfumatura umana e autentica, al di là delle questioni ufficiali. Ma cosa ha fatto esattamente l'ex direttore tecnico? Scopriamo insieme il retroscena che sta facendo discutere tutto il mondo del calcio.

Giuntoli ha compiuto questo gesto nei confronti della squadra dopo la risoluzione consensuale dal ruolo di dt della Juventus. Cristiano Giuntoli non è più il Managing Director Football della Juventus, con il contratto dell’ex dirigente bianconero che è stato risolto consensualmente nella giornata di martedì 3 giugno. Gazzetta.it ha svelato un retroscena relativo al suo addio. Al posto di una fredda mail o di un messaggio su Whatsapp, Giuntoli nelle ultime ore ha deciso di chiamare uno per uno i suoi giocatori, effettuando ben 27 chiamate. Dalla “A” di Adzic alla “Y” di Yildiz, passando per capitan Manuel Locatelli, Gleison Bremer, Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Dusan Vlahovic, Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez, Randal Kolo Muani, Weston McKennie, Timothy Weah. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com