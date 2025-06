Giulia Mandalà qualificata ai Mondiali di pattinaggio sincronizzato

Giulia Mandalà, giovane talento del pattinaggio sincronizzato, ha raggiunto un traguardo straordinario: dopo aver conquistato il terzo posto ai Campionati Italiani, si è qualificata per i Mondiali in Cina. La sua passione e dedizione l’hanno portata a questa importante occasione, ricevendo anche il plauso del sindaco Enzo Lattuca. Con il supporto di Francesca Capezzuto e il cuore pieno di speranze, Giulia si prepara a svelare al mondo il suo talento senza confini.

Dopo aver conquistato il terzo posto ai Campionati Italiani di pattinaggio sincronizzato, Giulia Mandalà, atleta 19enne dell’ Asd Victoria Skating 2, è stata ricevuta dal sindaco Enzo Lattuca, che ha voluto congratularsi personalmente per l’eccezionale risultato ottenuto. Questo traguardo le ha permesso di qualificarsi per i campionati del mondo di pattinaggio, in programma in Cina. Ad accompagnare la giovane atleta cesenate Francesca Capezzuto, vicepresidente dell’Asd Victoria Skating 2, la quale ha sottolineato come il gruppo di pattinaggio sincronizzato di cui fa parte Mandalà fosse già campione regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giulia Mandalà qualificata ai Mondiali di pattinaggio sincronizzato

