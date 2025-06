Giuli e Borgonzoni | col cinema riparte il dialogo

Giuli e Borgonzoni, simboli di un’Italia che non si arrende, hanno riacceso il dialogo con il cinema, riscoprendo il potere della diplomazia per sanare le ferite di un settore in crisi da troppo tempo. Dopo mesi di tensioni, il confronto torna protagonista, alimentando speranze di rilancio e rinnovamento. Con uno spirito costruttivo, il settore può finalmente guardare avanti, convinto che il dialogo sia la chiave per superare ogni ostacolo. Possiamo seppellire…

Con un grande sforzo di diplomazia, da entrambe le parti, il governo e il mondo del cinema sono tornati ieri a parlarsi per ricucire lo strappo sempre più lacerato sulla crisi "strutturale e culturale" che, dicono i lavoratori del comparto, da quasi due anni investe il cinema italiano. "Il dialogo e il confronto prevalgono sempre sulla sterile contrapposizione e sui pregiudizi" ha preso atto il ministro Alessandro Giuli. "Possiamo seppellire l’ascia di guerra" ha detto il rappresentante delle maestranze che aderiscono al comitato dal nome emblematico, “Siamo ai titoli di coda“, al termine del tavolo con la delegazione guidata da Claudio Santamaria, e con il direttore della Direzione generale Cinema Borrelli e la sottosegretaria con delega al cinema Lucia Borgonzoni (nella foto con Giuli). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

