Giugliano Banda del buco in azione | colpo nel negozio Aristocratica

Un audace colpo ha sconvolto Giugliano, dove la banda del buco ha preso di mira il negozio di lusso "Aristocratica" in corso Campano. Con una precisione studiata nei minimi dettagli e utilizzando la tecnica della fuga dal sottosuolo, i malviventi hanno messo a segno un furto che mette in crisi sicurezza e vigilanza. La città si chiede: sarà possibile fermare questa serie di azioni criminali prima che siano irreparabili?

Un colpo studiato nei minimi dettagli, messo a segno con la tecnica della "banda del buco". Ignoti si sono introdotti nel negozio di abbigliamento e accessori di lusso "Aristocratica", in corso Campano a Giugliano, passando dal sottosuolo. I malviventi, dopo aver praticato un foro nel

