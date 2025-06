Giù le mani dalle nostre nonne | la rivolta social sul divieto spagnolo di mettere sedie in strada Il post della polizia fa scoppiare un caso nazionale

Giù le mani dalle nostre nonne! La recente polemica sui divieti spagnoli di sedersi in strada ha acceso un acceso dibattito nazionale. In un piccolo borgo nel sud della Spagna, la semplice azione di prendere il sole o rinfrescarsi all'aperto è diventata illegale, scatenando reazioni furibonde sui social e sollevando questioni di libertà e tradizione. È ora di ribellarsi contro questa ingiusta oppressione e difendere i nostri spazi di convivialità e libertà.

C'è un piccolo paese nel sud della Spagna, a dodici chilometri circa da Granada, dove prendersi una sdraio o una sedia di plastica e combattere la calura prendendo una boccata d'aria in strada non è consentito, anzi è illegale. Insomma, quella cara «occupazione di suolo pubblico» che gli spagnoli chiamano tomar el aire (prendere il fresco) e che qualche anno fa, per mano del sindaco di un altro paesino dell'Andalusia, volevano innalzare a patrimonio culturale immateriale dell'umanità. O almeno, questa è l'interpretazione che una massa di utenti social ha dato – erroneamente o meno – di un provvedimento firmato dal primo cittadino di Santa Fe.