Giro di Slovenia 2025 | a sorpresa vince Tsarenko davanti a Zoccarato Maglia a Johannessen

In un emozionante colpo di scena al Giro di Slovenia 2025, la squadra italiana Solution Tech – Vini Fantini conquista una vittoria memorabile nella tappa di Golte. Il protagonista, Kyrylo Tsarenko, sorprende tutti con una fuga vincente negli ultimi chilometri, mentre Johannessen indossa la maglia gialla e Zoccarato si piazza sul podio. Questo traguardo segna un momento di grande orgoglio per il ciclismo italiano e apre nuove prospettive per questa emozionante corsa.

Esulta una squadra italiana nella tappa numero quattro del Giro di Slovenia, quella con arrivo in vetta in quel di Golte. A gioire è infatti il Team Solution Tech – Vini Fantini che trova il successo più bello della stagione con l'ucraino Kyrylo Tsarenko che centra sicuramente la gioia più importante della carriera. Arriva la fuga nella frazione odierna: Tsarenko, classe 2000, è riuscito a trionfare staccando negli ultimi tre chilometri il compagno d'avventura Samuele Zoccarato (Team Polti VisitMalta), abile comunque a trovare la seconda posizione finale. Meno battaglia di quanto ci si aspettasse nel plotone.

