Giro di prostituzione tutti zitti nell’interrogatorio

Durante l'interrogatorio di garanzia, i principali accusati coinvolti nel giro di prostituzione, che aveva portato all'arresto di una donna di 60 anni a Russi e un uomo di 41 a Bologna, hanno scelto di mantenere il silenzio. Un atteggiamento che lascia aperti diversi interrogativi sull'intera operazione. È il momento di approfondire la vicenda e scoprire cosa si cela dietro questa intricata rete.

Nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Janos Barlotti e al pm Raffaele Belvederi, si sono avvalsi ieri mattina della facoltà di non rispondere i principali accusati in merito al giro di prostituzione che nei giorni scorsi aveva portato all'arresto ai domiciliari di una donna di 60 anni che abita a Russi e di un uomo di 41 anni residente a Bologna, entrambi di origine cinese, raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Le misure, che avevano riguardato anche beni patrimoniali, erano state notificate dai carabinieri del nucleo Investigativo di Ravenna in collaborazione con i colleghi della Stazione di Russi e dei comandi provinciali di Bologna e Alessandria.