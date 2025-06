Giro Delfinato tappa 1 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro del Delfinato 2025 si prepara ad emozionare gli appassionati di ciclismo con una prima tappa ricca di sfide e colpi di scena. Con un percorso impervio e altimetrie da scalare, i favoriti sono pronti a darsi battaglia, mentre gli orari TV permetteranno a tutti di seguire ogni attimo dell’azione. Dopo le vittorie di Pogacar nel 2024, il duello tra lui e Vingegaard promette uno spettacolo memorabile. Ricordate di sintonizzarvi per non perdere neanche un secondo!

Bologna, 7 giugno 2025 – Anticipo di Tour de France sulle strade del Giro del Delfinato 2025. Da domenica 8 giugno parte la sfida tra i migliori interpreti delle corse a tappe, con vista sulla Grand Boucle. Dopo aver vinto Giro e Tour nel 2024, lo sloveno Tadej Pogacar ha deciso nel 2025 di puntare alle classiche e al Tour, non prendendo parte al Giro, e dovrĂ difendere il suo titolo dagli assalti del rivale di sempre, Jonas Vingegaard, e del belga Remco Evenepoel, il campione olimpico. Il meglio del meglio del ciclismo mondiale. Al Criterium du DauphinĂ© l’antipasto generale con otto tappe dall’8 al 15 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro Delfinato tappa 1: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

