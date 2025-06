Giro del Montalbano | 69ª edizione a Bacchereto per dilettanti élite e under 23

Nel cuore della vigilia della 30ª Sagra delle Ciliegie, Bacchereto si anima con l’attesa del 69° Giro del Montalbano, una corsa che unisce storia, tradizione e passione per il ciclismo. Questa prestigiosa gara, dedicata ai dilettanti élite e under 23, onora la memoria di figure illustri come Luigi Bellini, Luciano Lenzi e Carlo Drovandi. Un’occasione imperdibile per gli amanti delle due ruote e della cultura locale.

In occasione dell’apertura della 30esima Sagra delle Ciliegie che si chiuderà domani, è stato presentato a Bacchereto il 69° Giro del Montalbano per dilettanti élite e under 23, in programma domenica 15 giugno. Una classica nazionale tra storia e tradizione dedicata al ricordo di Luigi Bellini e Luciano Lenzi, dirigenti che nel 1954 fondarono questa corsa e di Carlo Drovandi scomparso l’anno scorso. Ad organizzare la competizione sono oggi il G.S. Bacchereto con il suo presidente Marco Degl’Innocenti, un comitato organizzatore unito e affiatato composto da una ventina di appassionati, e l’U.C. Seanese Corse presieduta da Marco Fuochi, con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Prato, Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, delle Pro-Loco carmignanese e poggese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giro del Montalbano: 69ª edizione a Bacchereto per dilettanti élite e under 23

In questa notizia si parla di: Bacchereto Giro Montalbano Dilettanti

Giro del Montalbano: 69ª edizione a Bacchereto per dilettanti élite e under 23 - Presentato il 69° Giro del Montalbano a Bacchereto, una classica del ciclismo per dilettanti élite e under 23. Scrive lanazione.it

GIRO DEL MONTALBANO. A BACCHERETO STORIA E TRADIZIONE - In occasione dell’apertura della 29^ Sagra delle Ciliegie, presentato a Bacchereto il 68° Giro del Montalbano per dilettanti élite e under 23, in programma domenica 16 giugno. Una classica nazionale ... Riporta tuttobiciweb.it

Ciclismo: domani il 68° Giro del Montalbano a Bacchereto - Bacchereto,15 giugno 2024 - Un fine settimana con due grandi classiche nazionali del ciclismo dilettanti. Dopo il Gp Città di Empoli del sabato, domani domenica 16 giugno a Bacchereto in provincia di ... Scrive sport.quotidiano.net

DILETTANTI BACCHERETO 2014