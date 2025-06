Giro del Delfinato 2025 Pogacar | Voglio vincere ma senza mettermi pressione

Per molti, la corsa del sud-est della Francia rappresenta un banco di prova fondamentale per Pogacar, che si prepara a conquistare il Giro del Delfinato 2025 con determinazione e senza pressioni. La sua voglia di vittoria è palpabile, ma l’obiettivo è mantenere equilibrio e concentrazione. Con un occhio rivolto alle grandi sfide future, Tadej si avvicina a questa gara con entusiasmo e serenità, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Roma, 7 giugno 2025 - L'ultima immagine in gara √® quella esaltante per la vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi 2025: era fine aprile dopo una lunga pausa, tra riposo post primavera delle Classiche e preparazione in altura in Sierra Nevada, Tadej Pogacar √® pronto a tornare in gara in occasione del Giro del Delfinato 2025, in programma dall' 8 al 15 giugno. Le dichiarazioni di Pogacar. ¬† Per molti la corsa del sud-est della Francia √® l'occasione buona per affinare la preparazione in vista del Tour de France 2025: in parte non fa eccezione neanche lo sloveno, che nella conferenza stampa della vigilia dell'inizio della corsa ha confermato la voglia di testarsi contro avversari di rilievo ma, ovviamente, anche quella di provare a vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025, Pogacar: ‚ÄúVoglio vincere, ma senza mettermi pressione‚ÄĚ

