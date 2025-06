Girano un video clip musicale in auto per qualche like | bloccati dalla polizia locale

Una mattinata di creatività e musica si è improvvisamente trasformata in un episodio di sanzioni e polemiche. Un gruppo di giovani, intenti a girare un videoclip in auto per ottenere qualche like in più, è stato fermato dalla Polizia Locale di Camposampiero. La scena, inizialmente spensierata, ha preso una piega inaspettata, rivelando come la passione per l'arte possa incorrere in ostacoli imprevisti. Ma come si sono evolute le cose?

Una mattinata che doveva essere dedicata, probabilmente, alle riprese di un videoclip musicale si è trasformata in una multa salata per un gruppo di giovani. La Polizia Locale della Federazione è infatti intervenuta venerdì 6 giugno nel centro cittadino di Camposampiero dopo diverse segnalazioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Girano un video clip musicale in auto per qualche "like": bloccati dalla polizia locale

