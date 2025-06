Gira con cocaina e banconota falsa nel borsello | 27enne denunciato

Un giovane di 27 anni, arrestato nel cuore di Genova, stava girando con cocaina e una banconota falsa nel borsello—una scena che non passa inosservata alle forze dell'ordine. La polizia di Stato, vigile e pronta all’azione, ha scoperto la realtà dietro l’apparenza, denunciando il ragazzo per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Un episodio che evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza urbana e combattere il traffico illecito.

La polizia di Stato di Genova ha denunciato nel centro storico un 27enne per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio. Nella mattina di ieri, venerdì 6 giugno, gli agenti del commissariato Cornigliano hanno fermato per un controllo di routine il ragazzo, di origini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Gira con cocaina e banconota falsa nel borsello: 27enne denunciato

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Denunciato 27enne Gira Cocaina

La rissa per strada a causa dell'ex: 27enne prima aggredisce il rivale e poi gli ruba il cellulare. Denunciato - Un acceso scontro per strada si è trasformato in una rissa tra un 27enne e un 38enne a Parma Oltretorrente.

Cesena, gira in centro in bici e risulta positivo sia all’alcoltest che alla cocaina: scatta la denuncia - I Carabinieri di Cesena hanno effettuato una serie di controlli in centro, con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di due persone. Si legge su corriereromagna.it

Getta la cocaina e aggredisce gli agenti, denunciato ed espulso - Scappa alla vista della polizia di Stato e getta in una siepe le dosi di cocaina; viene bloccato e ... E' stato fermato per l'ennesima volta un 27enne di origini tunisine, già noto alle forze ... Lo riporta ansa.it

Droga: deteneva cocaina in casa, denunciato - Aveva in casa della cocaina in forma solida ancora da tagliare e dividere in dosi. Un uomo è stato denunciato dagli agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia e del Commissariato di Ps di Serra ... Come scrive ansa.it

Allarme droga tra i giovani, il 27% le ha provate almeno una volta nella vita