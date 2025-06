Giovedì 12 giugno incontro con Nicotra e Pezzati I nostri occhi su Gaza- stop complicità

Giovedì 12 giugno ad Arezzo si terrà un importante incontro con Nicotra e Pezzati, intitolato “I nostri occhi su Gaza – stop complicità”. Dal 16 al 19 maggio, una delegazione internazionale ha visitato Rafah per testimoniare la drammaticità del conflitto e denunciare ogni forma di complicità. Un appuntamento che invita a riflettere e agire, perché conoscere e denunciare sono i primi passi verso un cambiamento reale.

Arezzo, 7 giugno 2025 – Dal 16 al 19 maggio una delegazione composta da rappresentanti della rete di ong e associazioni AOI, parlamentari, eurodeputati, giornalisti, accademici ed esperti di diritto internazionale si è recata a Rafah, al confine tra Egitto e Striscia di Gaza, per cercare di entrare nel territorio palestinese e portare un messaggio chiaro: non si può affamare un popolo, gli aiuti umanitari devono passare e il genocidio in atto da parte di Israele deve essere fermato. Un’azione di solidarietà concreta e coraggiosa, che ha voluto rompere il silenzio e sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla gravità della crisi umanitaria in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it